Coronel en retiro de la Policía habría confesado que recibió $8 millones de ‘Papá Pitufo’

JUDICIAL

Los colegas del diario El Tiempo publicaron la que sería una confesión del coronel en retiro de la Policía Abdón Enrique Melo, en el entramado delictivo de ‘Papá Pitufo’.

Melo es el hijo de una prima del exdirector de la Policía, general en retiro William René Salamanca.

Es decir, el coronel Melo habría ratificado lo dicho por la Fiscalía la audiencia de imputación de cargos en contra de Diego Marín Buitrago, conocido como el zar del contrabando.

La historia es que el 1 de septiembre de 2023, el mayor Mario Sarmiento, entonces mano derecha del director de la POLFA de la época, organizó un encuentro en el occidente de Bogotá, para presentar al coronel Abdón Enrique Melo a ‘Papá Pitufo’.

Diego Marín Buitrago, durante ese encuentro indagó al coronel si tenía la aplicación CELLCRYPT en su equipo celular, para seguir en comunicación y le ofreció un detalle (celular), pero el coronel Melo este no aceptó.

Luego, al retirarse de ese lugar de reunión, Papá Pitufo, a través del Mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas le envió una bolsa con $8 millones, dinero que el entonces coronel Abdón Melo aceptó y, según el relato mencionado por los colegas de El Tiempo, Ese coronel se llevó $3 para Pereira, ciudad a donde fue trasladado.

Las autoridades tienen comprobadas al menos 13 entregas de dinero por $915 millones desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 7 de marzo del año pasado.