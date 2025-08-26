Se destraba el proceso contra ‘Papá Pitufo’: Tribunal no anula el caso

EL DATO DE JOSE ANDRES

El Tribunal Superior de Bogotá negó anular el caso que se sigue en contra de Diego Marín Buitrago alias ‘Papá Pitufo’ como lo pidió la defensa y devolvió el expediente al juzgado quinto Especializado de Bogotá para que se reanude la acusación formal en contra del llamado ‘Zar del contrabando’.

“Debe indicarse que parten de premisas equivocadas, por cuanto no se exhiben las supuestas irregularidades, además, el apelante omite desarrollar los demás principios que rigen las nulidades, pues solamente los enuncia”, indica el fallo del Tribunal.

En junio pasado el abogado defensor de alias ‘Papá Pitufo’, solicitó la nulidad del proceso porque supuestamente, desde Portugal, su cliente solicitó que le permitieran estar presente en la audiencia de imputación y que, en su momento, la juez de control de garantías le negó la conexión lo que consideró una violación al debido proceso y por ello el caso debía caerse.

Al estudiar el caso, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá determinaron que los argumentos de la defensa de ‘Papá Pitufo’ no tienen sustento y la situación procesal es totalmente opuesta.

El Tribunal evidenció que el Diego Marín Buitrago alias ‘Papá Pitufo’ se rehusó a asistir a las diferentes audiencias.

“pese al conocimiento de la investigación penal seguida en su contra y a recibir previamente comunicaciones reiteradas por los medios posibles, sin demostrar una causa justificada de su no comparecencia”.

La aldea criminal de ‘Papá Pitufo’

El expediente de la Fiscalía dice que alias ‘Papá Pitufo’ entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, lideró una organización criminal a nivel nacional dedicada a cooptar funcionarios públicos a cambio de dinero y dádivas, la cual tenía líderes en el Puerto de Buenaventura, y en el Puerto de Cartagena.

La finalidad de la organización criminal era la de cometer delitos contra la administración pública para facilitar actividades de contrabando.

“Desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024 se entregaron sumas de (i) $13.000.000 millones de pesos en efectivo a varios funcionarios públicos; (ii) $902.800.000 en efectivo durante la vigencia de agencias encubiertas en entregas controladas; y (iii) también se logró la incautación de $103.814.000 pesos en allanamientos, para un total de mil diecinueve millones seiscientos catorce mil pesos ($1.019.614.000). cuya relación directa con el acusado se explicará detalladamente más adelante”.

En esa estructura habrían participado servidores y exservidores públicos de la Policía Nacional y especialmente de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera- POLFA, varios de ellos ya fueron judicializados y acusados.

Roles y estructura de la organización

En el primer nivel de jerarquía, aparece Diego Marín Buitrago ‘Papá Pitufo’, en la cadena delictiva aparecían judicializados Ricardo Orozco Baeza y Juan Francisco Solano Barrero, quienes presuntamente coordinaban actividades dentro la organización criminal.

Su modus operandi se basaba en conversaciones encriptadas, para encargarse de proveer y financiar a miembros de la fuerza pública (activos e inactivos), para facilitar el ingreso de mercancía al país de manera ilegal.

El objetivo era lograr durabilidad en el tiempo e incluso atacar a otros presuntos contrabandistas. Otros miembros de la organización fungían como enlaces o pupilos para contactar a los servidores públicos o entes de control aduanero (POLFA y DIAN) para concretar el propósito criminal y facilitar actividades de contrabando.