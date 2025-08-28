Papá Pitufo: acusación será en noviembre

EL DATO DE JOSE ANDRES

Caracol Radio conoció que la acusación formal contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ se programó para el 13 de noviembre a las 8:30 am ante el juzgado 5 Especializado de Bogotá.

Anticipándonos a esa diligencia, Caracol Radio le cuenta nuevos detalles del escrito de acusación.

El poder de ‘Papá Pitufo’

En el escrito de acusación la Fiscalía indica que, la organización que lideraba Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ le permitía estar informado de todos los movimientos al interior de la POLFA a nivel nacional.

“Por lo menos desde el mes de agosto de 2023, al parecer sin controles migratorios, DIEGO MARÍN BUITRAGO se encontraba en Colombia y fue captado en reuniones, que tenían como propósito recibir a jefes de control operativo designados en los respectivos puertos e integrarlos a la organización criminal, ofreciendo y entregando regalos y coimas que se concretaron en los meses de septiembre de 2023 y hasta marzo de 2024”. Indica el expediente.

‘Las principales fichas del zar del contrabando’

Tenía tres fichas principales. Juan Francisco Solano, alias ‘Pacho o Millos’. Según los archivos de la Fiscalía, presuntamente era el líder del contrabando en el Puerto de Cartagena, en donde estableció nóminas ilegales, sirvió como receptor de los funcionarios de control aduanero.

Su otra ficha. Ricardo Orozco Baeza, alias Bendecido, quien recuperó la libertad por vencimiento de términos en mayo pasado. Actuaba como líder de la organización en Valle del Cauca y en el puerto de Buenaventura. Se encargaba de ofrecer y financiar las dádivas destinadas a funcionarios de la DIAN y de la POLFA.

Mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, también recuperó la libertad por vencimiento de términos en abril pasado. Era uno de los intermediarios y le informaba a Pitufo de todos los cambios en la POLFA.

Otras de las fichas que fueron clave en la estructura de Pitufo. El coronel en retiro Alexander Galeano Ardila, presuntamente realizaba los enlaces con altos oficiales (POLFA).

Y el Intendente en retiro José Eli Alzate, conocido como el pupilo, era quien transportaba y entregaba cuantiosas sumas de dinero por el territorio nacional para el pago de sobornos.

Diego Marín Buitrago va a juicio por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. De su paradero no se tiene rastro.