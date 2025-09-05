Llaman a juicio a Policía (r) con nexos con “Papá pitufo”:se enriqueció mientras estuvo en la POLFA

JUSTICIA

La Procuraduría General profirió pliego de cargos y llamó a juucio al mayor en retiro de la Policía Nacional, Royce Javier Díaz Munive.

Según la investigación disciplinaria, el mayor habría incurrido en un presunto incremento injustificado de su patrimonio entre 2022 y 2023 cuando era el jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de Barranquilla.

Le puede interesar Caso Papá Pitufo: entre 3 y 5 millones de pesos pagaba para torcer a policías y funcionarios

La Procuraduría Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública señaló que el oficial no pudo justificar recursos adicionales por más de $300 millones de pesos.

“$230 millones durante la vigencia de 2022 y superiores a $40 millones en la de 2023, según lo revelado por un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales", indicó el Ministerio Público.

Las reuniones con el zar del contrabando

El ente de control indicó que, al parecer, el mayor sostuvo una reunión en agosto de 2023 con Diego Marín, alias “papá pitufo”.

El conocido como el zar del contrabando habría citado al mayor Díaz en un lujoso restaurante de un hotel en Cartagena. Allí, al parecer recibió instrucciones para solicitar dinero a los comerciantes de la ciudad durante el tiempo que ejerció Jefe de la División.

Para el Ministerio Público, al incrementar su patrimonio en beneficio propio, Díaz Munive pudo quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó su posible comportamiento como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.