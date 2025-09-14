Policía revela el cartel de los ocho más buscados del Clan del Golfo en Risaralda

Pereira

En la lista sobresale alias ‘El Indio’ o ‘Rubén’, señalado de asumir el control de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle tras la muerte de alias ‘Colonia’. También figuran alias ‘Santiago’, ‘Político’, ‘Roca’, ‘Socavón’, ‘El Duende’, ‘Hormigo’ y alias ‘Ever’, así como dos mujeres conocidas con los alias de ‘Camila’ y ‘Anyi’.

Mediante un informe de inteligencia al que tuvo acceso Caracol Radio, se explicó que desde enero de 2025, se vienen ejecutando operativos para neutralizar las acciones de esta subestructura que busca afianzarse en municipios como Mistrató, Santuario, Belén de Umbría y Guática, y advierte que estas localidades presentan un riesgo elevado por el intento de expansión de la organización, procedente de Antioquia.

El coronel John Hernando Téllez, comandante de la Policía Risaralda, confirmó que para facilitar la captura de estos delincuentes, se está ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los integrantes de esta lista.

“La Policía invita a todos los ciudadanos a denunciar a los actores criminales que vienen amedrentando a los pobladores a partir del cartel de los más buscados. Se ofrece hasta $20 millones de recompensa”, afirmó el oficial.

Según se confirmó en el informe que fue presentado en el reciente consejo de seguridad, el interés del Clan del Golfo en Risaralda está asociado a rentas derivadas de la minería ilegal y del narcotráfico, con especial énfasis en el control del microtráfico en la región.

Recordemos que en el municipio de Mistrató hay un aumento del 600 % en homicidios, con 16 casos y en Belén de Umbría, el aumento es superior al 100 % con 12 muertes violentas