180 familias quedaron damnificadas en el occidente antioqueño tras sismo de 5.1

Occidente antioqueño

Aunque el fuerte sismo de magnitud 5.1 que se registró en la madrugada de este domingo 14 de septiembre en Antioquia no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas, sí ocasionó serias afectaciones en viviendas, infraestructura comunitaria y edificaciones históricas, en el occidente del departamento.

El epicentro fue en el municipio de Uramita, donde al menos 23 viviendas resultaron con daños estructurales, tres de ellas con pérdida total. La situación obligó a la reubicación inmediata de cuatro familias, mientras que en total 80 personas quedaron damnificadas.

El alcalde Leonardo Úsuga señaló que ya se han identificado afectaciones en 27 veredas: “Está La Meseta, El Oso, está El Limón, Cabullar, Oro Bajo, está La Cumbre, La Aguada, Media Cuesta y El Retiro. Esas son las veredas que ya hemos visitado, quedando faltando la el resto de veredas por visitar, pero ya el personal está en camino”.

La administración municipal, junto al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, adelanta el censo de daños y coordina la atención a las familias que lo perdieron todo.

El panorama en Frontino es aún más complejo: 160 viviendas presentan daños en su infraestructura, 100 en la zona rural y 60 en el casco urbano.

En las veredas Piedras Blancas y Loma de los Indios se registraron colapsos parciales y totales de inmuebles. Además, seis sedes educativas rurales resultaron afectadas, se desplomó la cubierta de la caseta comunal de Musinga y el Trapiche Chontaduro. También se reportaron daños en edificaciones emblemáticas como el Centro Cultural Gabriela White de Vélez, la sede del Concejo Municipal y la Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen.

Atención de la emergencia

Tanto en Uramita como en Frontino, las administraciones locales hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma, estar atenta a posibles réplicas, revisar el estado de sus viviendas y reportar cualquier novedad a las autoridades competentes. Entre tanto, los organismos de gestión del riesgo continúan en terreno adelantando la evaluación de daños y apoyando a los damnificados.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que los movimientos sísmicos se registraron en este orden: a la 1:50 a. m. con magnitud 2.5, a las 2:12 a. m. con magnitud 5.1 y a las 2:47 a. m. con magnitud 3.4, todos con profundidad superficial.