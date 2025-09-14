Medellín

Fuerte sismo de magnitud 5.1 se sintió esta madrugada en Antioquia

El epicentro fue en el municipio de Uramita.

Imagen de referencia de temblor/ Getty Images

En la madrugada de este domingo 14 de septiembre, un temblor de magnitud 5.1 se sintió en el municipio de Uramita, Antioquia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo ocurrió a las 02:12 a.m., hora local, con una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, y un epicentro ubicado a 6 kilómetros de la cabecera municipal de Uramita.

A pesar de la cercanía del epicentro al municipio, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del temblor. La magnitud del sismo fue considerada leve, lo que explica la ausencia de consecuencias graves.

