Dagran verifica afectaciones tras sismo de magnitud 5.1 en Uramita

Medellín, Antioquia

Tres sismos sacudieron la madrugada del domingo el occidente de Antioquia, con epicentro en Uramita. El más fuerte, de magnitud 5.1, se sintió en 142 municipios del país y dejó afectaciones preliminares en viviendas de los municipios de Uramita y Frontino.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) activó su equipo técnico para evaluar las estructuras comprometidas. Según su director, Carlos Ríos Puerta, ya hay personal en terreno compuesto por ingenieros que analizan los daños. “Toda la capacidad del Dagran está instalada para atender a las familias afectadas. Estaremos atentos para informarles de las afectaciones finales, una vez los técnicos hagan la totalidad de visitas”, señaló.

Los eventos sísmicos se registraron en este orden: a la 1:50 a. m. (magnitud 2.5), a las 2:12 a. m. (magnitud 5.1) y a las 2:47 a. m. (magnitud 3.4), todos con profundidad superficial, según reportó el Servicio Geológico Colombiano.

Aunque el primer reporte indicaba que no había novedades, la verificación con las comunidades permitió establecer daños en algunas estructuras. Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de ambos municipios continúan con el levantamiento de información.

El sismo de mayor magnitud se sintió en 142 municipios de 13 departamentos, lo que ha generado una alerta preventiva en todo el territorio afectado. Las autoridades recordaron las recomendaciones básicas ante un sismo: identificar zonas seguras, protegerse durante el evento, verificar daños al terminar y mantener siempre un plan de emergencia familiar activo.