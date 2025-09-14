Sismo de 5.1 en Antioquia deja colapsos de viviendas en zona rural de Frontino

Frontino, Antioquia

El fuerte sismo de magnitud 5.1 que se registró en la madrugada de este domingo 14 de septiembre en Antioquia, acompañado de otros tres movimientos telúricos, ya empieza a dejar consecuencias en el occidente del departamento.

En el municipio de Frontino, la alcaldía confirmó que al menos tres corregimientos —Musinga, Nobogá y Nutibara— reportan colapsos parciales y totales de viviendas, especialmente en la zona rural.

La alcaldesa Luz Gabriela Rivera explicó que su equipo de gestión del riesgo se encuentra en terreno verificando la magnitud de los daños. “Estamos haciendo el levantamiento y la caracterización de las afectaciones. Hubo algunas viviendas con colapsos parciales y totales, sobre todo en el área rural. En este momento nuestro equipo se desplaza a los sectores más afectados para terminar el diagnóstico”.

Aunque hasta ahora no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas, las autoridades mantienen la alerta mientras avanzan las labores de inspección y acompañamiento a las familias damnificadas.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) indicó que mantiene comunicación permanente con la administración municipal y que trabaja en la consolidación de un censo para establecer la magnitud de las afectaciones. Además, el organismo revisa si otros municipios cercanos pudieron resultar impactados por los fuertes movimientos sísmicos.