Capturan en Medellín a una mujer por robo y descubren que era buscada por un homicidio en Sonsón

Medellín, Antioquia

En un trabajo conjunto entre la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL) y la Policía Metropolitana, fue capturada en Medellín una mujer de 37 años con orden judicial vigente por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

La detención se produjo en el barrio Estación Villa, donde la mujer fue sorprendida en flagrancia mientras robaba, bajo la modalidad de cosquilleo, un celular avaluado en más de un millón de pesos. Al verificar sus antecedentes, los uniformados confirmaron que era requerida por la justicia.

De acuerdo con las investigaciones, la capturada estaría involucrada en el homicidio de un adolescente de 16 años, ocurrido el 23 de septiembre de 2024 en Sonsón, Antioquia, hecho por el cual era solicitada por la Fiscalía seccional de ese municipio.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía expresó “Hoy la dejamos a disposición de la justicia para que responda por este atroz crimen. En Medellín no hay espacio para la impunidad, seguiremos actuando con toda la autoridad y el orden.”

Con esta detención, la Fiscalía avanza en el proceso de esclarecimiento del homicidio y las autoridades recordaron que continuarán ejecutando operativos contra personas con antecedentes judiciales para prevenir nuevos delitos y garantizar la seguridad de la comunidad.