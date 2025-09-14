Polémica en Barranquilla por decisión judicial que otorga casa por cárcel a Digno Palomino

Una nueva controversia sacude el panorama judicial de Barranquilla tras conocerse que Digno Palomino, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal ‘Los Pepes’, no permanecerá en prisión mientras avanza el proceso en su contra.

El Juzgado 102 Penal Municipal con funciones de control de garantías le concedió detención domiciliaria, luego de que otro juez declarara inválida la medida de aseguramiento intramural que se había dictado inicialmente.

La decisión se dio luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito hallara serias deficiencias en el fallo que lo envió a prisión, argumentando una “ausencia absoluta de motivación” y errores de fondo que afectaban la legalidad del procedimiento. Esto obligó a que el caso regresara a una etapa previa, en la que otro juez decidiera una nueva medida, optando finalmente por permitirle al procesado cumplir su detención en casa.

Esta información generó inmediatamente una fuerte preocupación en distintos sectores de la ciudad, especialmente por el perfil criminal que se le atribuye a Palomino dentro del conflicto que protagonizan las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, organizaciones enfrentadas por el control territorial y de economías ilegales en la región.

¿Qué impacto tendrá esta decisión?

Uno de los más críticos frente a esta resolución fue el profesor e investigador Luis Trejos, de la Universidad del Norte, quien señaló que decisiones de este tipo deterioran aún más la confianza de los ciudadanos en la justicia.

“Es una noticia que produce mucha incertidumbre en la ciudadanía y desánimo en las autoridades, en la medida en que todo el esfuerzo institucional realizado para capturar e imputar a este líder criminal con un alto perfil se va al traste por lo que pareciera ser fallas en un procedimiento acusatorio”.

Trejos también expresó su preocupación sobre el posible impacto que esta medida pueda tener en la tensa tregua entre los grupos armados que operan en la ciudad:

“No sabemos qué impacto pueda tener esto sobre la tregua que en el momento han pactado los Costeños y los Pepes, y tampoco sabemos si esta casa por cárcel que se le va a entregar a Digno Palomino puede terminar fortaleciendo a su organización criminal, en la medida en que podría dirigir la actividad de la misma desde su casa o residencia.”

El académico añadió que es vital que la apelación presentada por la Fiscalía sea revisada con el debido rigor.

“Se espera entonces que la apelación hecha por la Fiscalía avance, y este nuevo juez que tenga conocimiento de esta causa falle en derecho y teniendo en cuenta no solo a las víctimas, sino también a la sociedad barranquillera que en los últimos años ha vivido en medio de una incertidumbre permanente, en el marco de la guerra que ‘Pepes’ y ‘Costeños’ están librando por el control de la mayor cantidad de territorio posible”.

Finalmente, Trejos hizo un llamado a que el sistema judicial actúe con mayor responsabilidad y solidez jurídica, especialmente en procesos donde está en juego la seguridad ciudadana y el esfuerzo de las instituciones que combaten el crimen organizado.