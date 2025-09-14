Armada incauta más de 1,6 toneladas de cocaína en Bocas de Ceniza

La Armada de Colombia incautó más de 1.6 toneladas de clorhidrato de cocaína en un operativo desarrollado en el sector de Bocas de Ceniza, en Barranquilla. La droga fue encontrada en una lancha tipo Go Fast que navegaba de forma sospechosa a gran velocidad.

Durante la acción fueron capturados tres ciudadanos colombianos y un jamaiquino, quienes junto con la embarcación y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El comandante de Guardacostas de Barranquilla, capitán Juan Ricardo Ortegón, explicó que la operación se desarrolló a más de 50 millas náuticas de la ciudad y permitió neutralizar la embarcación que transportaba cerca de 1.675 kilos de cocaína.

“La Armada de Colombia continuará desplegando sus capacidades operacionales con el objetivo de negar los espacios marítimos, costeros, fluviales e insulares del Caribe colombiano a las organizaciones criminales”, afirmó.

Segundo hallazgo en La Guajira

De manera simultánea, en Puerto Bolívar, La Guajira, otra unidad de Guardacostas localizó 20 kilos de cocaína escondidos en una motonave de bandera extranjera que tenía como destino España. En este caso no se produjeron capturas.

Según las autoridades, las dos incautaciones representan una pérdida superior a los 81 millones de dólares para las redes del narcotráfico e impidieron la circulación de unas 4.2 millones de dosis en las calles internacionales.