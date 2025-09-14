Llegó a Barranquilla máquina tuneladora para canalización del arroyo de la calle 85: así funcionará

La canalización del arroyo de la calle 85 avanza a pasos agigantados. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, recibió la tuneladora, una máquina con la que se realizará la perforación subterránea necesaria para la instalación de la tubería GRP, encargada de conducir las aguas pluviales que durante décadas generaron temor en el norte de la ciudad.

La máquina llegó directamente desde Bogotá y fue ensamblada con un kit de extensión proveniente de Alemania. Se utilizarán 1,8 kilómetros de tubería GRP, fabricada con resina, fibra de vidrio y arena, que conducirá las aguas lluvias.

Durante la inspección de la obra, el mandatario supervisó la instalación de la estructura que permitirá ejecutar este importante trabajo de ingeniería sin afectar la movilidad de la vía.

“Esta tuneladora llegó para acabar con el arroyo de la calle 85. Me siento orgulloso de este equipo que está aquí con nosotros. Gracias por lo que hacen por Barranquilla. Le demostramos al mundo entero que aquí se hacen obras de gran envergadura, y esta la vamos a realizar en tiempo récord. Vamos a seguir salvando vidas, porque Barranquilla está a otro nivel”, afirmó.

Una vez instalada la máquina en el punto de la calle 85 con carrera 47, se procederá con las conexiones eléctricas, de fluido lubricante y fluido de excavación. Mediante un bastidor de empuje hidráulico se dará inicio a la tunelación y al hincado de la tubería. Este sistema de obra minimiza la alteración de la superficie, por lo que no afectará el tránsito vehicular ni el comercio a lo largo del trazado de la canalización.

Sistema de tunelado

Para la canalización de este arroyo se emplea un proceso constructivo de excavación con tecnología sin zanja, utilizando el sistema de tunelación Jacking Pipe para tubería de 2,4 metros de diámetro, de tipo GRP (fibra de vidrio).

Adicionalmente, se construirán obras hidráulicas en concreto, como sumideros con rejillas que permitirán el ingreso del agua de escorrentía al sistema, tanto en captaciones principales como secundarias, lo que garantizará el correcto funcionamiento de la canalización.

Trabajos complementarios

De manera simultánea, avanzan los trabajos complementarios, que incluyen la ampliación de la calle 85, que pasará de dos a tres carriles. También se realizará la subterranización de redes de telecomunicaciones y alumbrado público, la reubicación de redes eléctricas de media tensión, y el traslado o reposición de redes colectoras y domiciliarias de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Asimismo, se construyen andenes amplios con rampas, parqueaderos longitudinales, alumbrado público y áreas de paisajismo.