Presunto caso de abuso vincula a excontratista de la Alcaldía de Soledad

Gran revuelo se generó en el municipio de Soledad, Atlántico, luego de conocerse un presunto caso de abuso sexual que involucra al comunicador social Samid Linero Bolaño, quien hasta hace poco se desempeñó como contratista en el área de comunicaciones de la Alcaldía.

El hecho habría ocurrido a las afueras del conjunto residencial Puerto Guitarra, donde la comunidad confrontó al señalado por presuntamente someter a vejámenes sexuales a niños del municipio, el sujeto fue rodeado por los vecinos, mientras que las autoridades hicieron presencia en el lugar.

La Alcaldía se pronunció: ¿que dijo?

La Alcaldía de Soledad emitió un comunicado oficial en el que se desliga institucionalmente de la situación jurídica del implicado, dejando en claro que el vínculo laboral de Linero terminó con la finalización de su contrato.

“Es el señor Samid Linero quien debe aclarar su situación jurídica, dada a conocer por redes sociales, en el entendido que cada persona es responsable de sus actuaciones”, afirmó la administración municipal.

El pronunciamiento también recalca que será respetuoso de los procesos judiciales y que el caso debe ser manejado por las autoridades competentes. “Deben surtirse los trámites legales que establece el Estado y que es responsabilidad de las autoridades de competencia adelantar las investigaciones de rigor para esclarecer los hechos, acciones frente a las que seremos respetuosos”, señaló la Alcaldía.

Por ahora, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la apertura de un proceso penal, mientras tanto, la Alcaldía ha cerrado su postura sobre el tema afirmando que, “por respeto a la Constitución y las leyes, no habrá pronunciamiento oficial adicional al presente, sobre este tema”.