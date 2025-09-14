Asesinan a disparos a integrante del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Qüenza
Se trata de Jorge Armando Tapias. La administración municipal lamentó su fallecimiento.
La noche de este sábado 13 de septiembre, Jorge Armando Tapias, jefe de protección del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, fue asesinado a tiros en un establecimiento nocturno del sector El Remolino.
La administración municipal confirmó el hecho y lamentó el fallecimiento de Tapias, quien era subintendente de la Policía Nacional y llevaba año y medio trabajando en su equipo de seguridad.
Se desplegaron operativos de seguridad para dar con la captura de los responsables.
“Hoy expresamos nuestra más sincera solidaridad y condolencias a su familia, amigos y compañeros de labor, acompañándolos en este difícil momento de tristeza. Su recuerdo quedará vivo en la Alcaldía de Arauca y en el corazón de quienes compartieron con él”.