Crítica situación de salud en Quindío: Nueva EPS con mayor dificultad para el pago de deudas

Recordemos que tres instituciones de salud han suspendido o restringido los servicios para los más de 200 mil usuarios de la Nueva EPS en el departamento, la clínica San Rafael, la Sagrada Familia y el hospital San Juan de Dios debido a los incumplimientos en los pagos de las deudas.

El panorama tiende a empeorar así lo advierte el presidente de la asociación quindiana de hospitales públicos, Juan David Arango quien señaló que en especial con Nueva EPS se está presentando la dificultad.

Advirtió que las carteras que tiene esta EPS con las instituciones son demasiado altas que ponen en riesgo la continuidad de los servicios y la estabilidad financiera.

“Es un poco crítica dado a las a los incumplimientos por parte de nueva EPS, en especial con nueva EPS se está presentando un tema álgido, esto dado a que las carteras que se tienen de esta EPS con las instituciones son demasiado altas, son carteras que están poniendo en riesgo la continuidad de la prestación de servicios y la estabilidad financiera económica de la red pública del departamento", indicó.

Recordó que el hospital San Juan de Dios cerró servicios a los usuarios lo que ha generado mayor problemática teniendo en cuenta que se genera un retraso en las remisiones para lograr ubicar de manera efectiva a los pacientes que requieren atenciones en niveles de mayor complejidad como el San Juan.

“Como es de conocimiento público el hospital de referencia que es el hospital universitario San Juan de Dios tiene actualmente los servicios cerrados para usuarios de la nueva EPS y esto pues agrava un poco más la situación, ya que se genera un retraso en las remisiones para ubicar de manera efectiva a los pacientes que requieren de atenciones en niveles de mayor complejidad como el hospital San Juan de Dios", aseguró.

Destacó que en una reunión reciente con la Nueva EPS dieron a conocer que esta semana realizarían giros a las diferentes instituciones con el objetivo de normalizar los servicios de salud.

“Tuve una reunión con la agente especial interventora de nueva EPS, la doctora Polania, quien nos habla de que en el transcurrir de esta esta semana, la idea es que se hagan una serie de pagos a las diferentes instituciones de la red pública del departamento del Quindío, con el fin de buscar una cercanía entre esta EPS y la red pública para que se vuelvan a retomar los servicios en las diferentes instituciones donde se tienen cerrados los servicios", señaló.

Añadió: “Sin embargo, es una de las premisas de nosotros velar por la recuperación del 100% de la cartera y como se le expresó en su momento a la doctora Polania, no es solo hacer el pago parcial, sino que estamos buscando es que se haga el pago total debido a que nosotros ya hemos prestado los servicios, son servicios que ya nuestras instituciones públicas le han prestado a los usuarios de nueva EPS, por lo cual este recurso debe ser reconocido y debe ser pagado a todas las instituciones".

El jueves 11 de septiembre y el viernes 12 se espera que en Armenia se lleve a cabo una mesa de inspección y flujo de recursos con la agente interventora de la Nueva EPS para lograr solución a la problemática de salud que enfrenta la red hospitalaria del departamento.