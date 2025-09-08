Nueva EPS cambió de operador para la entrega de medicamentos en Pereira y Dosquebradas

Pereira

A pesar de la terminación del contrato con la empresa Evedisa, la Nueva EPS aseguró que no se suspenderá la entrega de medicamentos a sus afiliados en el área metropolitana de Pereira. Desde este lunes 08 de septiembre, la responsabilidad de la dispensación quedó en manos del operador Medisfarma, que habilitó tres puntos temporales para la recepción de fórmulas, las cuales posteriormente serán enviadas a domicilio.

En Pereira, los usuarios podrán acudir a los siguientes puntos:

Avenida 30 de Agosto No. 35-08, primer piso de la oficina de la Nueva EPS. Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Calle 67 # 25-38, sector Cuba, piso 1. Horario: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

En Dosquebradas, la atención se prestará en:

Carrera 12 # 35-74, local 1, edificio Giraldo, barrio Guadalupe. Horario: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Se precisó que los usuarios con fórmulas vigentes podrán presentarlas sin inconvenientes en los puntos habilitados. En el caso de las fórmulas posfechadas o sucesivas, la entrega se realizará en el transcurso del mes.

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales, informó que se convocó una mesa de trabajo para buscar soluciones inmediatas y se logró evitar la suspensión total del servicio de medicamentos.

“Teníamos una preocupación por la terminación de la vinculación contractual de Evedisa con la Nueva EPS en la entrega de medicamentos en el municipio de Pereira. Se trabajó para que no se suspendiera y podemos confirmar que hay un nuevo proveedor de entrega de medicamentos.

Este operador es Medisfarma y temporalmente se van a abrir tres puntos de entrega de medicamentos mientras la Secretaría de Salud definitivamente aprueba la apertura de los puntos oficiales“, explicó el delegado del Ministerio Público.

Cabe recordar que durante este año la entrega de medicamentos ha sido uno de los mayores problemas para los afiliados de la Nueva EPS. Las sedes han registrado filas interminables, usuarios que esperan desde la noche anterior para obtener un turno y protestas en las que se han bloqueado vías como la avenida 30 de agosto con calle 50, exigiendo cumplimiento en la entrega de medicinas.

Con la entrada en operación de Medisfarma, se espera que se alivie un poco la crisis en la entrega de medicamentos y los usuarios puedan acceder de manera oportuna a sus tratamientos.