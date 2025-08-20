Aumenta cierre de IPS por deudas de Nueva Eps

Cierran otra IPS por deudas de Nueva Eps / Foto: Nueva EPS - Imagen de referencia Getty Images.

Cúcuta

La notificación a los usuarios de Nueva Eps que la IPS Ceimlab no continuaría con la atención por deudas de esa empresa volvió a encender las alertas en el sector, en Norte de Santander.

Arístides Hernández, de la organización sindical Asintrasersaludnorte dijo en Caracol Radio que “esta situación es muy grave, así va el sistema tal como lo anunciaron que lo inducirían a cuidados intensivos y esto trae sus graves consecuencias”.

Indicó el líder que desafortunadamente “esta situación en el departamento afecta a mas de 800 mil usuarios, teniendo en cuenta que otra Eps que también atendía esta Ips, esta en la misma circunstancia”.

El dirigente lamentó como se ha generado la crítica situación para los prestadores de servicios por la falta de pago por parte de las empresas, producto de la situación generada en el gobierno de no desembolsar a tiempo los recursos.

Esta situación se produce, en momentos en que se espera en las próximas horas la visita del gobierno nacional en cabeza del ministro del sector Guillermo Jaramillo, en medio de la crisis que vive la red pública hospitalaria en Norte de Santander, especialmente el hospital Erasmo Meoz.