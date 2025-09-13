La JEP resolverá la situación jurídica de 77 exFARC por el caso de secuestros

Las Farc, a responder ante la Jep por los secuestros. Foto: Colprensa( Thot )

JUDICIAL

La Sala de Definición de la JEP resolverá la situación jurídica de 77 exguerrilleros rasos del antiguo Bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP por el caso de secuestros.

Se trata de antiguos insurgentes que no cumplieron roles de mando ni liderazgo para la ejecución de la política de secuestro.

Su participación se limitó al cumplimiento de funciones operativas asignadas por sus superiores, tales como tareas logísticas, de seguridad, inteligencia, o custodia de los secuestrados. De acuerdo con la JEP “tampoco fueron partícipes determinantes en la comisión de estos hechos, que fueron calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Estos comparecientes podrán resolver su situación jurídica, tal como se fijó en el Acuerdo Final de Paz. De todas formas, deben cumplir con sus obligaciones ante la JEP de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y la no repetición

A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a 309 exintegrantes de las extintas Farc-EP, en el marco del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de la antigua guerrilla.