JEP deja en firme juicio por secuestros contra antiguo secretariado de las extintas FARC

Exsecretaria de las extintas FARC, en la audiencia e reconocimiento por secuestros - FOTO JEP

JUDICIAL

La Sección de Revisión de la JEP rechazó una tutela con la que los exjefes del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP pretendían frenar el juicio que enfrentan por secuestros.

La razón, el caso aún se encuentra en una etapa previa a la emisión de la sentencia y aún existen varias instancias procesales para resolver las controversias.

De acuerdo con la magistratura, la defensa del antiguo secretariado, en caso de estar en desacuerdo con la sentencia que emita la Sección de Reconocimiento de Verdad por los secuestros puede acudir al recurso de apelación.

La Sala de Reconocimiento de Verdad ya había advertido que, cuando se conozca la sanción, tendrán plenas garantías para acudir a una segunda instancia.

“Sobre el supuesto conflicto de competencias entre la Sala de Reconocimiento Verdad y la Sección de Reconocimiento de Verdad, la magistratura precisa que en la JEP, los conflictos de competencias funcionales no pueden ser alegados por un sujeto procesal como las Farc-EP ni la fuerza pública, por lo que los accionantes no están legitimados para hacer esa solicitud, y menos ante el juez constitucional”.

La JEP recordó que, si en el futuro se presentan irregularidades concretas o situaciones que afecten de manera cierta y determinable derechos fundamentales, los comparecientes podrán acudir a los recursos judiciales previstos en cada etapa, incluida la apelación al final del trámite, como ocurre en este caso por los secuestros.

