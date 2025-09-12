Nueva vía conectará vereda Granizal de Bello, tras emergencia que dejó 25 personas muertas

Esta nueva vía, de 13.213 metros cuadrados de terreno, será de uso público y gratuito. Foto: Alcaldía de Bello.

Tres meses después de la emergencia ocasionada por un derrumbe que dejó 25 personas muertas, la Alcaldía de Bello anunció que adquirió un predio para habilitar una nueva vía que conectará la vereda Granizal desde la autopista Medellín-Bogotá.

El nuevo corredor vial busca facilitar el acceso a barrios como Regalo de Dios, Oasis y El Siete, donde actualmente los desplazamientos resultan más complejos, por la inestabilidad del terreno.

Esta nueva vía de uso público y gratuito, de 13.213 metros cuadrados de terreno, mejorará la integración de sectores periféricos con el centro urbano y facilitará el acceso a servicios, transporte público, seguridad y atención de emergencias.

Más detalles

El secretario de Planeación de Bello, Juan David Casas, dijo que la vía permitirá conectar a cerca de 30.000 habitantes del sector de Granizal con la centralidad del municipio de Bello y facilitar las condiciones para el suministro de agua potable.

El pasado 25 de junio en la vereda Granizal ocurrió el colapso de cerca de 70.000 metros cúbicos de tierra, con 1.984 personas afectadas de 487 familias.