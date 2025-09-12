Ayuda para afectados por la violencia: este año van 2.000 familias desplazadas en Antioquia

La más reciente ayuda humanitaria fue entregada en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia: Foto: Unidad para las Víctimas.

En medio de la crisis humanitaria que atraviesan varias zonas de Antioquia por la disputa entre grupos armados, 914 familias de los municipios de Valdivia y El Bagre recibieron ayuda humanitaria para enfrentar los efectos del confinamiento y el desplazamiento.

Se trata de 41 toneladas de alimentos y artículos de aseo que fueron trasladados a zonas rurales apartadas, con destino a 2.399 personas de 12 veredas del corregimiento Puerto López, en El Bagre, y de las comunidades de La Llana y Raudal Viejo, en Valdivia.

Amenazas a la comunidad

Estas poblaciones han permanecido bajo restricciones a la movilidad, el transporte y el comercio durante los últimos meses, en medio de una violencia que golpea de manera constante al Nordeste y al Bajo Cauca antioqueño. Además de la falta de abastecimiento, persisten hechos victimizantes contra la población civil.

La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Maribel López Zuluaga, insistió que las comunidades, puntualmente del Bajo Cauca y Nordeste del departamento siguen afectadas por homicidios, desplazamientos, desapariciones forzadas y secuestros.

Según cifras oficiales, en lo que va del año más de 2.000 familias desplazadas o confinadas han sido atendidas en 22 emergencias registradas en Antioquia, lo que refleja la magnitud del impacto que sigue generando el conflicto armado en esta región del país.