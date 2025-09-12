“No podemos seguir cambiando de letrero”: gremios exigen solución estructural para Air-e

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, fue enfático en rechazar las soluciones que ha presentado la Super Intendencia de Servicios Públicos a la empresa Air-e y aseguró que la intervención ha sido improvisada y sin resultados concretos.

“Lo único que hemos visto en estos últimos 20 años es un cambio de letrero”, advirtió. “Cambiar de Electricaribe a Aire, y de Aire a G-Celca no hace la diferencia. Aquí tenemos que buscar soluciones distintas si queremos tener resultados diferentes”.

Acciones legales y advertencia de apagón

Ante la situación financiera de Air-e, los gremios del Atlántico, Magdalena y La Guajira interpusieron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. El objetivo: exigir al Gobierno nacional que destine los recursos necesarios para estabilizar la operación de la empresa y garantizar el suministro de energía.

“El riesgo de apagón es real e inminente”, aseguró Cepeda, al recordar que las deudas de Aire superan los 3.6 billones de pesos, incluyendo 2.4 billones a generadores.

“Si las empresas generadoras no cuentan con la caja porque no les pagan, va a ser muy complicado que estén disponibles para generar cuando los embalses bajen”, agregó.

El dirigente explicó que existen mecanismos para que el Estado actúe sin afectar el presupuesto general.

“Lo mismo que se hizo con Electricaribe se puede hacer con Air-e. El Ministerio de Hacienda puede otorgar garantías al Fondo Empresarial de la Superintendencia para que este obtenga recursos en el mercado financiero.”

“Valoramos las propuestas, pero deben ser concretas”

Respecto a la propuesta de crear una empresa regional liderada por la Alcaldía y la Gobernación del Atlántico, Cepeda dijo que aún no la conocen a fondo, pero valoran el interés local por buscar alternativas.

“Nos parece interesante, sin embargo, nos gustaría conocer en mayor detalle en qué consiste esa propuesta e incorporarla en el estudio que estamos haciendo desde los gremios”, comentó.

Anunció que los gremios trabajan en un nuevo modelo para la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, basado en criterios de sostenibilidad financiera y operativa.

“Debe haber una mezcla de operación privada con apoyo público, porque hay mercados que no son del todo viables”, explicó, señalando que el recaudo varía notablemente entre los tres departamentos.

Cepeda concluyó que es necesario pensar en soluciones estructurales y diferenciadas, alejadas de medidas cosméticas:

“Si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. No podemos seguir cambiando de nombre y esperando que eso resuelva el problema”.