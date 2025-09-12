Ministerio de Educación rechazó actos violentos en la Universidad Nacional

El Ministerio de Educación se pronunció frente a los actos de violencia que e desencadenaron en la tarde de este jueves a las afueras de la Universidad Nacional, y especialmente el que afectó al edificio de sociología de la institución, en el que una persona resultó herida.

La cartera de gobierno rechazó lo sucedido y reafirma que los campus universitarios deben ser espacios de diálogo, reflexión crítica y construcción pacífica de ideas.

Además, defiende la autonomía universitaria como un principio fundamental de la vida democrática, y en esa misma dirección, reiteran su compromiso con el derecho a la protesta, que debe desarrollarse de manera pacífica.

Es por eso que hacen un llamado a la comunidad educativa y a la sociedad en general para que rechace de manera conjunta cualquier forma de violencia y se construya una universidad, y un país “donde el disenso, la deliberación y el pensamiento crítico se expresan desde la palabra y no desde las armas o la confrontación.”