Precandidato Alejandro Gaviria evalúa declinar a la Presidencia y aspirar al Congreso
Así lo indicó en el panel de precandidatos de Latam Fintech Market que se realiza en Barranquilla.
El precandidato Alejandro Gaviría confirmó que evalúa declinar a la presidencia de la República y aspirar a una curul del Congreso.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Así lo confirmó el precandidato presidencial durante su participación en el panel de precandidatos en el Latam Fintech Market.
“Estoy considerando seriamente, estoy en esa disyuntiva. Si de estar en la presidencia o en el Congreso”, indicó Gaviria más adelante a Caracol Radio.
Noticia en desarrollo...