Precandidato Alejandro Gaviria evalúa declinar a la Presidencia y aspirar al Congreso

El precandidato Alejandro Gaviría confirmó que evalúa declinar a la presidencia de la República y aspirar a una curul del Congreso.

Así lo confirmó el precandidato presidencial durante su participación en el panel de precandidatos en el Latam Fintech Market.

“Estoy considerando seriamente, estoy en esa disyuntiva. Si de estar en la presidencia o en el Congreso”, indicó Gaviria más adelante a Caracol Radio.

Noticia en desarrollo...