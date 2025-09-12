Barranquilla

Precandidato Alejandro Gaviria evalúa declinar a la Presidencia y aspirar al Congreso

Así lo indicó en el panel de precandidatos de Latam Fintech Market que se realiza en Barranquilla.

Foto: Twitter de Colombiafintech.

Foto: Twitter de Colombiafintech.

El precandidato Alejandro Gaviría confirmó que evalúa declinar a la presidencia de la República y aspirar a una curul del Congreso.

Así lo confirmó el precandidato presidencial durante su participación en el panel de precandidatos en el Latam Fintech Market.

“Estoy considerando seriamente, estoy en esa disyuntiva. Si de estar en la presidencia o en el Congreso”, indicó Gaviria más adelante a Caracol Radio.

