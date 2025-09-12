“Contratos por prestación de servicios ya representan cerca del 20%”: Acopi

La Reforma Laboral en Colombia ya empieza a mostrar efectos preocupantes en el tejido empresarial más sensible del país: las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Según Rosmery Quintero, presidenta ejecutiva de Acopi, este segmento —que genera cerca del 80% del empleo nacional— ha experimentado un aumento significativo en los contratos por prestación de servicios, mientras que los empleos formales a término indefinido van en descenso.

“Esos empleos OPS que se llaman específicamente, esas OPS han crecido significativamente”, aseguró Quintero, al advertir sobre el cambio en la dinámica contractual de las MiPymes durante los primeros dos trimestres del año.

Crecieron los contratos por prestación de servicios

De acuerdo con la dirigente gremial, los contratos por prestación de servicios ya representan cerca del 20% de la vinculación laboral en estas empresas, mientras que los contratos a término indefinido apenas alcanzan el 34%. Esta situación marca un retroceso, ya que el esquema de prestación de servicios había perdido fuerza en años anteriores.

“El contrato a término indefinido y a término fijo está disminuyendo. El que más está creciendo son los contratos de prestación de servicios profesionales y contratos de aprendizaje”, explicó.

Quintero también alertó sobre el impacto directo en la generación de empleo formal: “Nosotros sí hemos perdido en promedio dos empleos nuevos que generamos, pérdida de tres empleos reales en promedio en cada una de las empresas”, señaló.

El gremio sostiene que el aumento en los costos operativos, sumado a la rigidez de ciertas disposiciones de la Reforma Laboral, está llevando a las MiPymes a optar por modalidades más flexibles, aunque menos estables para los trabajadores.

“Cuando uno compara las cuatro clases de contratos, el de prestación de servicios que ya había cedido años atrás, nuevamente está tomando mucha fuerza”, concluyó Quintero, quien anticipó que Acopi presentará próximamente cifras más detalladas sobre esta evolución.