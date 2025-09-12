Junior vs. Equidad boletas: esto vale ir al Metropolitano para ver el partido de Liga Colombiana / Colprensa

La undécima jornada de la Liga Colombiana comenzará este viernes 12 de septiembre con el duelo entre Junior de Barranquilla y Equidad, el cual tuvo que ser adelantado para las 7:30 de la noche por cuenta del aplazamiento del partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín.

Y es que la Dimayor anunció que debido a fallas estructurales en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro, el duelo entre equipos antioqueños fue aplazado para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Esto valen las boletas para ver Junior vs. Equidad en el Metropolitano

A través de redes sociales, Junior de Barranquilla dio a conocer el valor de las boletas para el partido ante Equidad por la Liga Colombiana. Los precios van desde los 30 mil pesos hasta los 100 mil pesos.

En este orden de ideas, la boletería está avaluada de la siguiente manera:

Norte y sur: 30.000 pesos

30.000 pesos Oriental: 50.000 pesos

50.000 pesos Occidental: 100.000 pesos

*A cada boleta se le debe sumar el valor del servicio.

¿Cómo va Junior en la Liga Colombiana?

Junior de Barranquilla es el líder de la Liga Colombiana con 20 puntos sumados en 10 partidos disputados. Asimismo, tiene 8 en la diferencia de gol, siendo este uno de los mejores registros ofensivos del campeonato.

Aunque está invicto en condición de local (cuatro victorias consecutivas), acumula dos derrotas consecutivas contando Liga y Copa, además de haber ganado apenas tres de sus últimos ocho compromisos.

Luego de su duelo ante La Equidad, Junior visitará al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y después recibirá al Deportivo Pasto. Asimismo, tiene pendiente la llave de cuartos de final de Copa Colombia frente al América de Cali.

