Liga colombiana 2025-II: Tabla de posiciones tras el empate entre Once Caldas y Bucaramanga

Esta semana se empieza a poner al día el campeonato, con dos partidos pendientes de las primeras fechas de la Liga. Este martes, en el estadio Américo Montanini, Bucaramanga y Once Caldas se enfrentaron en juego por la tercera jornada.

Este miércoles, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Millonarios y Deportivo Pasto harán lo propio, en un partido pendiente de la segunda jornada de la Liga. El encuentro es clave para la suerte de ambos clubes.

Bucaramanga 0-0 Once Caldas

El juego en la capital santandereana entre Bucaramanga y Once Caldas terminó empatado 0-0. Un partido de ida y vuelta, sin un claro dominador y sin opciones claras de gol en las áreas para ninguno de los dos equipos.

El equipo santandereano, aun con un partido pendiente, es cuarto con 17 puntos; mientras que los de Manizales, ya al día en el campeonato, se encuentran en la casilla 14 con 10 unidades.

Tabla de posiciones

Otro juego pendiente

Este miércoles en la capital del país se celebrará el partido Millonarios Vs. Deportivo Pasto. El encuentro en Bogotá, válido por la segunda fecha del campeonato, dará inicio a las 7:30PM.