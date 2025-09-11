Grave acusación desde el Pasto contra Bismarks Santiago, tras no sancionar penalti ante Millonarios

Millonarios continúa avanzando con paso firme en la Liga Colombiana. El cuadro azul venció por la mínima diferencia al Deportivo Pasto en El Campín y llegó a 11 puntos, quedando así a tan solo 2 del grupo de los ocho.

Ahora bien, el duelo en la capital colombiana terminó con polémica, debido a una acción que los jugadores y el cuerpo técnico del elenco nariñense reclamaron como penalti. Al minuto 90+2, un centro al área fue puñeteado por Diego Novoa; ahora bien, en el aire, el guardameta impacta la humanidad de Johan Caicedo.

El juez central Bismarks Santiago no sancionó infracción de Novoa y desde el VAR tampoco llamaron al árbitro para que revisara la situación. El duelo siguió y la victoria terminó siendo para Millonarios.

😤 Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir. pic.twitter.com/V62VQ0YV2r — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 11, 2025

Grave acusación desde el Pasto contra Bismarks Santiago

En diálogo con El VBAR Caracol, Johan Caicedo dio detalles sobre la polémica acción que no fue sancionada como pena máxima y realizó una grave acusación en contra del árbitro Bismarks Santiago. Adicionalmente, el joven mediocampista señaló que desde el club elevarán una queja formal en contra de los jueves del partido.

Inicialmente dio detalles de lo ocurrido: “Como todos vieron, la pelota estaba en el aire y yo al principio pensé en meterme, pero después pensé que el arquero la tenía controlada. Entonces, solo me moví y a lo que yo intento entrar en la jugada, él salta y estira la pierna. A lo cual, me impacta la cabeza y el brazo me lo raspó”.

Frente a esto, el capitán Nicolás Gil y todo el banco nariñense salió a reclamar, pero, en palabras de Caicedo, Santiago “ni se inmutó” frente a lo ocurrido. Ahora bien, el volante denunció que el juez central “no hizo el debido procedimiento, que es como lo manda el reglamento” y complementó con un grave señalamiento sentenció tajantemente: “Creo que no escuchó al VAR”.

🔵🟡🔴 Intervención del profesor Camilo Ayala en el post partido de la segunda fecha del clausura colombiano ante Millonarios traída a cada uno de nosotros gracias a Aguardiente Nariño, AV Villas, Bebidas Pool y BetPlay Colombia. pic.twitter.com/Fy6BEqdrha — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 11, 2025

Así las cosas, el futbolista de 21 años reveló que lo único que le dijo Bismarks a los jugadores del Pasto fue que se trataba de “un contacto normal de partido” y por tal motivo no se sancionó ninguna infracción. Incluso, el plantel del elenco visitante le recordó una acción similar en un partido de Santa Fe, cuando el arquero Asprilla se llevó por delante a un rival y se sancionó tanto penalti como roja directa.

“Se hará un reclamo (ante Dimayor), porque fue muy evidente. No es algo que se esté inventando, cuando en realidad todos lo vieron y mucha gente está de acuerdo en que sí debió sancionarse”, concluyó.

