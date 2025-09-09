Joel Graterol envió contundente mensaje a la hinchada del América tras decisión de no ir al estadio

Joel Graterol ha vuelto a tener continuidad en el América luego de la grave lesión que sufrió con la ruptura del tendón rotuliano en octubre de 2024. El arquero venezolano ha sido el encargado del arco en los últimos juegos del equipo Escarlata y, de hecho, tuvo una gran presentación frente a Deportivo Cali en el clásico.

En diálogo con El VBar Caracol, el portero de 28 años aseguró que se encuentra en óptimas condiciones: “Estamos más del 100% gracias a Dios y preparados para lo que son estos partidos y esta competencia que lo demandan a uno estar al 100 y así lo estamos”, inició diciendo.

Por su parte, aseguró que apenas tuvo los primeros contactos con el nuevo entrenador, David González, quien fue anunciado este martes 9 de septiembre en las redes sociales de la institución americana.

Del mismo modo, se refirió a la situación que vive América en el campeonato, en el que se ubica en la última posición con apenas 6 puntos.

“Ha sido incómoda la situación, por la posición de la tabla, los resultados. Pero tenemos un plantel de experiencia y también con sentimiento, lo motiva a uno como jugador y es lo que hay que poner: mucho carácter y actitud. La actitud de uno es la que determina si vas a fracasar o no. Es un desafío que tenemos para salir de eso”, indicó.

¿Cómo está el grupo con la situación?: “Todos tenemos ganas de salir adelante, de cambiar la situación, de enfrentarnos y ganar y el día que sigue volver a sumar y el día siguiente volver a sumar y estar en una posición en la que tengamos la mayor cantidad de puntos que nos sirve para la tabla de reclasificación, tenemos la copa y es importante eso. El grupo, con relación a eso, está con las ganas de medirnos al desafío. No es fácil, pero tenemos el compromiso de salir adelante”.

El mensaje a la afición del América

La hinchada, a nivel general, tomó la decisión de no ir al estadio ante la crisis por la que atraviesa el equipo en los resultados. Graterol, le envió un mensaje de respeto de la decisión a la afición, pero aseguró que las instituciones quedan, y los jugadores pasan.

“No controlamos si el hincha va o no al estadio, no vendemos boletas. Tenemos que salir a la cancha y hacer el trabajo, nuestras carreras y nuestras familias dependen de nuestro apellido. Como jugadores queremos que tengamos ese color, lo hemos pedido muchas veces. Yo conozco mucho al hincha americano, sé que en toda Colombia hay un hincha de América”, comenzó diciendo al respecto.

Finalmente, dijo: “Al hincha, también que uno es hincha de un equipo y uno va porque es hincha de ese equipo siempre. No controlamos si van o no van, los jugadores pasamos y las instituciones quedan y ellos no son hinchas de un jugador, unos puede hincharlos, pero es más común ser hincha de un equipo”.