Tabla reclasificación Liga colombiana 2025: Así van los cupos a Libertadores y Sudamericana 2026

La tabla de la reclasificación comienza a cobrar importancia para el segundo semestre del año, pues mediante esta vía se definen los equipos que van a las fases previas de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Los dos cupos directos a la fase de grupos de la Libertadores, son para los campeones de cada campeonato de Liga, por lo que Santa Fe ya tiene uno asegurado.

El campeonato avanza y se encuentra en la mitad de su desarrollo del todos contra todos, aunque hay algunos juegos aplazados (dos de América de Cali, uno ante Bucaramanga y otro ante Pasto) e Independiente Medellín vs. Águilas Doradas. Sin embargo, equipos como Millonarios u Once Caldas ya se pusieron al día en el calendario.

¿Qué equipos clasifican a la Copa Libertadores 2026?

Para recordar, los campeones de cada semestre tienen boleto asegurado a la fase de grupos. Por su parte, los que no sean campeones, y terminen en los dos primeros puestos de la tabla de la reclasificación, obtienen su tiquete a las fases previas de la Libertadores 2026. Así se distribuyen los cupos de Colombia:

• Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

• Colombia 2: Campeón de Liga II.

• Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

• Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

En ese orden de ideas, Independiente Medellín, a la fecha, ocupa el primer puesto de la tabla de reclasificación y sería Colombia 3 en la Libertadores 2026. Por su parte, Deportes Tolima, tercero en la clasificación (por debajo de Santa Fe, que ya tiene su cupo), sería el acreedor de Colombia 4.

¿Cómo se reparten los cupos de Colombia para la Sudamericana?

El campeón de la Copa Colombia clasifica a la fase previa de la Copa Sudamericana. Ahí, se medirá contra uno de los otros tres rivales colombianos, procedentes de la tabla de la reclasificación, que no sean campeones de Liga, ni de Copa, y que no tengan cupo a la Libertadores.

Partiendo de lo anterior, y de cómo se encuentra la tabla de la reclasificación, Nacional, Millonarios Junior y América son los opcionales.

Le puede interesar: Barranquilla sería sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: Habló voz autorizada

• Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025.

• Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Vale la pena mencionar que en esa instancia de la fase previa de la Sudamericana, mediante sorteo, los colombianos se enfrentarán a partido único, para que en la fase de grupos queden solamente dos representantes del país.

Así va la tabla de la reclasificación 2025