Cruce de mensajes entre Petro y Eder por reconocimiento en entrega de vehículos militares

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un nuevo cruce de declaraciones a raíz de la entrega de vehículos blindados Hunter TR-12 para reforzar la seguridad en la ciudad.

Desde Washington, Eder agradeció al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la llegada de los equipos que estarán a cargo de la unidad élite de las Fuerzas Militares.

“Ya están en Cali los vehículos blindados Hunter TR-12, operados por la AFEAU, unidad élite de nuestras Fuerzas Militares, equipados con tecnología de comando y control en tiempo real para operaciones tácticas en zonas críticas. Agradezco el apoyo del @MinDefensa Pedro Sánchez. Seguimos fortaleciendo los esfuerzos coordinados para recuperar la seguridad de Cali y seguir blindando nuestra ciudad frente a los violentos”, escribió el mandatario caleño.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro respondió señalando que el reconocimiento debía dirigirse también a su Gobierno.

“Mi querido alcalde, recibido su agradecimiento al ministro de Defensa y al gobierno. Gobierno constitucionalmente es el presidente y el ministro del sector, no lo olvide. No le dé pena. Es nuestra obligación defender a Cali y a su pueblo”, expresó el jefe de Estado, quien además pidió a Eder respaldar políticas sociales.

“Ayúdenos a que la élite blanca y poderosa de Cali, admita que llegó el momento de abrir las oportunidades a la juventud. Es hora de que ayuden a financiar, a través del presupuesto, más universidades y entreguen tierras para usos diferentes, que permitan más gente dueña y próspera en los campos”, añadió.

El alcalde contestó nuevamente, agradeciendo el aporte, pero insistiendo en la necesidad de mayores recursos para la seguridad que él mismo recortó.

“Un aporte que agradecemos, para ayudar a garantizar la seguridad de los caleños. Sin embargo, hace falta que asigne de nuevo los recursos para la inteligencia y la capacidad aérea que su gobierno le recortó a nuestra Fuerza Pública. Esa decisión es únicamente suya, de lo contrario los terroristas seguirán poniendo bombas para matar al pueblo. Sin seguridad no hay empleo, no hay paz, no hay nada”, enfatizó Eder, quien también le pidió al presidente no fomentar “el odio y la lucha de clases que también conduce a la violencia”.

El presidente volvió a manifestar su inconformidad durante su presentación en Timbío, Cauca.

“Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del ejército a cuidar de Cali y dijo, ‘Gracias, ministro de Defensa’. Punto. No quieren a Petro”, afirmó.

El mandatario recalcó su rol como presidente de la República “Yo siendo el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército. Soy el jefe del alcalde, el jefe del Ejército. Blanquitos que no quieren a Petro. ¿Por qué?”.

Petro concluyó denunciando que ciertos sectores de la sociedad buscan desconocerlo. “No me quieren, me quieren borrar como si este gobierno no existiera. En el club no entra Petro, en el barrio no entra Petro, en el gobierno no entra Petro. Así sea el presidente y se van a hablar carreta, esos son los que convencen a los parlamentarios europeos, no los inteligentes, sino los ignorantes”.