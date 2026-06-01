Hospital de Candelaria hace llamado urgente a EPS por retrasos en pagos que completan dos meses

Desde la dirección del Hospital de Candelaria lanzaron un llamado urgente a las EPS para que se pongan al día con los pagos pendientes, luego de que no se concretaran los giros que esperaba recibir durante el fin de semana.

Según el gerente del centro asistencial, Jorge Luis Bedoya, la situación ya deja cerca de 150 trabajadores con retrasos de dos meses en el pago de sus salarios.

El directivo explicó que la institución depende en gran medida de los recursos que recibe de Emssanar y Nueva EPS, que concentran la mayor parte de sus usuarios.

“Le estamos debiendo principalmente a los servidores de la institución porque no hemos tenido con qué pagarles. Ya se les se les acumulan 2 meses de pago pendiente. Si el recurso humano no puede venir a trabajar, no tiene condiciones para trabajar o no tiene con qué solventar su alimentación, esas cosas puede en cualquier momento claudicar en su prestación de servicio”, señaló Bedoya.

El gerente señaló que desde hace más de 15 días han recibido promesas de desembolso que no se han materializadas.

“Ya se nos acumularon el mes de abril y el mes de mayo porque nos vienen diciendo mañana, esta semana, la otra semana y se nos ha ido acumulando. No hemos podido tener ese flujo de caja que necesitamos para funcionar”, agregó.

De persistir los incumplimientos en los pagos por parte de las EPS, la gerencia advirtió que el Hospital de Candelaria podría verse obligado a suspender algunos de sus servicios.