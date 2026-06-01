Toros del Valle va por su primer título tras dominar la Liga Profesional de Baloncesto

Toros del Valle está a tres victorias de hacer historia. El equipo vallecaucano iniciará este martes 2 de junio la final de la Liga Profesional de Baloncesto 2026-I frente a Paisas de Medellín, con la posibilidad de conquistar el primer campeonato nacional bajo su actual denominación.

La serie arrancará en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, escenario donde Toros se convirtió en el mejor local del torneo al ganar los diez partidos que disputó durante la temporada.

El conjunto dirigido por Bernardo Fitz-González llega a la definición después de completar la mejor campaña del campeonato. Ganó 15 de los 17 encuentros disputados, registró un rendimiento del 88,2 % y fue el equipo con mejor promedio defensivo de toda la Liga al permitir apenas 62,5 puntos por partido.

Además, viene de eliminar a Piratas de Bogotá con un contundente 3-0 en semifinales, resultado que confirmó el gran momento deportivo de la escuadra vallecaucana.

La gran figura ofensiva de Toros ha sido Emanuel Payton, quien promedia 20,1 puntos por partido, acompañado por jugadores determinantes como James Montgomery, Leonardo Salazar, Hayner Montaño y SaQuan Singleton.

Sin embargo, el reto no será sencillo. Enfrente estará Paisas, vigente campeón de la Liga y finalista por tercera temporada consecutiva. El equipo antioqueño llega tras barrer 3-0 a Caimanes del Llano y cuenta con referentes como Mike Miles, Davion Bailey, Marcus Weathers y Michael Jackson.

Pese a ello, los antecedentes recientes favorecen al conjunto caleño. En los 15 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, Toros suma diez victorias contra cinco de Paisas. Incluso, durante la fase regular de esta temporada ganó los dos compromisos disputados en Medellín.

La final se jugará al mejor de cinco partidos y el primer equipo que consiga tres triunfos levantará el trofeo del primer semestre del baloncesto profesional colombiano.

Calendario de la final

2 de junio | Cali | 8:00 p.m.: Toros del Valle vs. Paisas

3 de junio | Cali | 8:00 p.m.: Toros del Valle vs. Paisas

6 de junio | Medellín | 5:00 p.m.: Paisas vs. Toros del Valle*

7 de junio | Medellín | 5:00 p.m.: Paisas vs. Toros del Valle*

10 de junio | Cali | 8:00 p.m.: Toros del Valle vs. Paisas*

*De ser necesario.