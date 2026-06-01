Empresarios del Valle destacan jornada electoral y piden respeto por los resultados

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca destacó que la jornada electoral en Cali y el Valle del Cauca se desarrolló de manera segura y sin contratiempos, también resaltó el compromiso de las instituciones y las autoridades, y como la Registraduría Nacional del Estado Civil, a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, a los organismos de control, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, a la Gobernación del Valle del Cauca, a las alcaldías municipales, en el ejercicio democrático.

“Celebramos lo sucedido ayer, no solamente por la masiva participación donde aumentamos el número de colombianos que iban a votar, sino por lo rápido que se dio el preconteo, el trabajo de todas las instituciones que hacen parte de este proceso electoral, evidentemente las registradurías la fuerza pública, las entidades territoriales, la procuraduría, la contraloría, todas las entidades que hacen parte de este proceso”, resaltó María Isabel Ulloa directora de ProPacífico.

En su comunicado el Comité Intergremial “hace un llamado a todos los actores sociales, políticos y económicos a actuar con responsabilidad, respeto y apego a la institucionalidad durante las etapas posteriores del proceso electoral”.

“También hacemos un llamado muy respetuoso, pero enfático a las diferentes instituciones del Estado a respetar los resultados, a que ojalá este conteo definitivo se haga lo más rápido posible para que tengamos un resultado y que no haya duda de lo sucedido ayer”, puntualizó Ulloa.

A su vez instó a los ciudadanos a respetar los resultados oficiales que se informen por parte de las autoridades electorales.

El comité enfatiza en su interés por la conservación de la competitividad y desarrollo del departamento “reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad, la democracia y la construcción de un Valle del Cauca más confiable, competitivo y por supuesto unido”, expresó Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.

María Isabel Ulloa directora de ProPacífico agregó que, los gremios económicos confían en que el espíritu democrático continúe, pero recalcó “también le pedimos a los candidatos que esperan ser los mandatarios de Colombia que el debate sea pausado, calmado y sobre todo enfocado en el respeto y el debate de ideas”.