Otra mujer desaparecida apareció muerta en Cali

Como Jenniffer Estrella de Guevara Córdoba fue identificada la mujer hallada sin vida en un lote del barrio El Lido, en el sur de Cali.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante en el tórax y fue encontrado abandonado sobre la calle 2A con carrera 50.

“De acuerdo a la inspección del cadáver presenta heridas por arma blanca. Se trata de una mujer de aproximadamente 30 años y se adelantan labores de vecindario y la recolección de cámaras que hay en la zona donde aparentemente fue dejada horas antes”, indicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali.

La víctima había sido reportada como desaparecida el pasado 27 de mayo en el barrio El Guabal. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Este caso se conoce en la misma semana en que fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de Marcela Gómez Sepúlveda, quien fue encontrada dentro de un costal en el separador de la calle 70, a la altura del barrio La Rivera, en el nororiente de Cali. La mujer había sido reportada como desaparecida el 21 de mayo y fue hallada sin vida el lunes 25 de mayo.