Identificar, capturar y judicializar asesinos de dos mujeres en Cali, solicitó el Personero

El último caso es el de Jenniffer de Guevara hallada sin vida en un lote del barrio El Lido, en el sur de Cali y que estaba como desaparecida desde el pasado 27 de mayo.

Investigaciones rigurosas y con enfoque de género que permitan identificar, capturar y judicializar a los responsables de los asesinatos de Jennifer de Guevara y Marcela Gómez Sepúlveda, quienes habían sido reportadas como desaparecidas y posteriormente fueron halladas sin vida en Cali, hizo el personero Gerardo Mendoza.

La Personería Distrital de Cali lanzó una alerta ante los recientes hechos de violencia contra las mujeres registrados en la ciudad.

“Estos hechos generan profunda preocupación y no pueden ser vistos como casos aislados. Cada mujer víctima de violencia representa un llamado urgente a fortalecer las acciones de prevención, protección y atención frente a las violencias basadas en género", sostuvo el Personero.

Gerardo Mendoza exigió a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de estos crímenes.

“La impunidad no puede tener cabida frente a hechos que atentan contra la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres”, puntualizó el Personero Distrital de la Capital del Valle.