Tropas del ejército adelantan operativos contra el Clan del Golfo en el norte del Valle

Las operaciones continúan en el área con el propósito de fortalecer la seguridad de los habitantes del occidente del país.

Tropas del Ejército, con el apoyo de la Fuerza Aéreo Espacial y la Armada, junto a la Policía, adelanta operativos contra el grupo armado organizado Clan del Golfo, entre la vereda El Embarcadero, municipio de Bolívar, norte del Valle del Cauca y Sipí, en el departamento del Chocó.

En desarrollo de estas operaciones militares, dos integrantes de este grupo armado resultaron muertos.

Igualmente se incautaron armas largas, cortas, municiones y material de guerra, así como equipos de campaña pertenecientes a la subestructura Valle: Yeferson Madera Jiménez.

Las operaciones continúan en el área con el objetivo de contrarrestar las capacidades criminales de esta estructura y fortalecer la seguridad de los habitantes del occidente del país.