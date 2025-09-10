¿Está en riesgo la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón?

Luego de la entrega del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por parte de Aerocali a la Aerocivil surge entre varios sectores económicos y autoridades locales y departamentales la incertidumbre sobre los tiempos en los que se desarrolle una nueva licitación para la concesión de la terminal aérea que se dará por 30 años.

“La verdad es que estamos muy preocupados. Nosotros le hacemos un llamado contundente y claro al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, al presidente de la ANI para que saque muy prontamente la concesión. No podemos colocar en riesgo el desarrollo y la competitividad de todo un departamento de una región”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes Julián López

Según el congresista la Agencia Nacional de Infraestructura podría dilatar la apertura de la licitación.

“La verdad es que ha habido siete retrasos en el cronograma. A mí esto ya me suena un poco sospechoso. Aquí estamos hablando de un solo gobierno. No es que el DNP le tire la pelota a Hacienda. Tenemos que unificarnos, ser serios y sacar adelante el proceso. El proceso está listo. Nosotros hemos liderado la comisión accidental y esperamos que la ANI no solamente cumpla, sino que otorgue rápidamente la concesión para el beneficio de todos los vallecaucanos”.

El presidente de la Cámara asegura que podría estar en riesgo la nueva adjudicación con los cual se verían comprometidos alrededor de 4.3 billones de pesos que corresponden a la inversión privada.

“Estamos hablando de un proyecto que cuesta más de 4.5 billones de pesos que va a generar más de 34 mil empleos y sobre todo que le va a entregar a una ciudad como Palmira en los próximos 20 años más de 2 billones de pesos”.

Aerocali presentó un proyecto de iniciativa privada. Es un plan que viene trabajando desde hace 9 años, es una APP sin recursos de la nación, en la cual incluyen modernización, ampliación y operación del aeropuerto.

“Este proyecto fue presentado en el año 2016 como una APP de iniciativa privada por las empresas AENA DESARROLLO INTERNACIONAL S.A y la Corporación Financiera Colombiana S.A. (IP Aeropuertos del Suroccidente)”.

El congresista aseguró que: “en un horizonte de 30 años, si no hay proyecto para la nueva concesión del aeropuerto, Palmira dejaría de recibir la suma de $2 billones, por concepto de contraprestaciones aeroportuarias; lo que afectaría el desarrollo de una de las ciudades más importante del suroccidente del país”.

El proyecto incluye obras como:

Ampliación plataforma de carga (35.000 m2) y plataforma comercial de (85.000 m2).

Nueva torre de control.

Nuevo dique nacional (15.800 m2).

Nuevo terminal de bajo costo (7.300 m2).

18 nuevos puentes de abordaje.

Nuevo edificio Aerocivil (2.452 m2).

Según Julián López, se espera que, en 25 años, el número de pasajeros que se movilice por el aeropuerto, Alfonso Bonilla Aragón, se incremente en un 120%, es decir, pasando de 7 a 15 millones de viajeros; lo cual hace necesaria la ampliación y modernización de esta terminal aérea.

Frente a esta situación, el presidente de la Cámara de Representantes está solicitando un debate de control político para el 17 de septiembre.

“Hemos radicado un debate de control político muy contundente para que la ministra de Transporte, el director de la ANI, el director de la aeronáutica civil, el superintendente de transporte, inclusive citamos al director saliente de Aerocali y también al alcalde de Palmira, lo invitamos para que todos nos pongamos serios y ellos den la cara sobre esta situación donde se le cumpla a la región, al Valle del Cauca y al final del día todos los colombianos”.

Por el momento manifiesta el representante López que espera que la Aeronáutica civil cumpla con los estándares de calidad del aeropuerto que tiene hasta el momento.

“No queda otra alternativa que confiar. Esperamos que el general que ahorita dirige la aeronáutica civil pues esté a la altura de este reto, que no le metan política a nuestra aeronáutica civil, a nuestro aeropuerto allí, que contraten gente técnica, que mantenga unos mínimos estándares de calidad”.

La ANI presentó en agosto del 2025 un octavo cronograma, en donde proponen que la nueva concesión se entregaría en febrero de 2026 con adjudicación directa febrero o en junio de 2026 con terceros interesados.

Es así como, en octubre deben ser publicados los acuerdos de condiciones de la concesión y la prioridad está plantada para Aerocali debido al proyecto que ya tiene en curso, si esta no acepta se abriría la licitación a terceros para ser adjudicada en Julio del 2026 donde, donde se esperan oferentes internacionales con experiencia en el manejo de grandes aeropuertos.