Alcalde de Cali afirma que viaje a EEUU es para reforzar relación bilateral con ciudades capitales

El alcalde de Cali Alejandro Eder, junto con los mandatarios de las ciudades capitales como Cartagena, Bogotá, Medellín y Barranquilla viajan a Washington este domingo para sostener encuentros con congresistas y funcionarios de la rama ejecutiva de ese país, con el objetivo de reforzar los lazos bilaterales en materia de seguridad, comercio y cultura.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la iniciativa al señalar que los alcaldes no tienen autorización para representar a Colombia en el exterior. Frente a ello, el mandatario caleño respondió: “Nosotros vamos en representación de las ciudades capitales y de sus ciudadanos. Aquí todos somos colombianos. Una cosa es la política nacional del gobierno, que se maneja desde Bogotá, pero nosotros también debemos responder por el bienestar de nuestros habitantes”.

Durante la entrevista con Caracol Radio, el alcalde subrayó la importancia de mantener la certificación de Estados Unidos hacia Colombia, advirtiendo que una eventual descertificación tendría graves consecuencias para la seguridad y la economía “sería un desastre para el país y para las ciudades capitales. En el caso de Cali, complicaría aún más la lucha contra el terrorismo y afectaría a más de 250 multinacionales que generan empleo, de las cuales el 30% son estadounidenses”, puntualizó Eder.