Capturan a dos hermanos integrantes de 'Los Shotas': presuntos enlaces con el ELN en Buenaventura

En una operación realizada por el Grupo de Operaciones Especiales - GOES, Carabineros y Gaula, fueron capturados en flagrancia dos hermanos, alias “Gago” y “Ñato”, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Shotas’. Los allanamientos se realizaron en el corregimiento Córdoba, zona rural de Buenaventura, donde los detenidos utilizaban viviendas para ocultar armas de fuego, municiones y material ilícito destinado a acciones terroristas.

Según las autoridades, los hermanos cuentan con una trayectoria criminal de más de 12 años y eran considerados enlaces estratégicos entre Los Shotas y el Ejército de Liberación Nacional - ELN, Frente Luis Carlos Cárdenas Arbelaez. Su rol habría sido clave en el control territorial, la minería ilegal y el tráfico de drogas en el Pacífico colombiano.

Alias “Gago” y “Ñato” están señalados como responsables de múltiples delitos como atentados terroristas, extorsiones, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. Uno de los hechos atribuidos a esta estructura es la incineración de varias tractomulas en la vía a Buenaventura el pasado 16 de julio de 2025.

Durante el operativo, las autoridades incautaron cartuchos de diferentes calibres, una pistola con municiones, varios teléfonos celulares y una gramera.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó que esta captura representa un golpe significativo a la articulación entre el ELN y Los Shotas en la región.