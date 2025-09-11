En medio de la polémica por su viaje, Eder gestiona inversión en EE. UU.

Polémica por el viaje del Alcalde del Cali a Washington.

Estados Unidos es hoy el principal socio de Cali en materia de inversión extranjera. De las 127 compañías internacionales que operan en la ciudad, 33 son estadounidenses, lo que equivale al 26% del total.

El impacto es aún mayor en el Valle del Cauca, donde 49 de las 250 empresas extranjeras instaladas son de capital norteamericano, es decir, el 20% del tejido internacional de la región. Según datos de Invest Pacific, estas firmas han generado más de 10.500 empleos formales y han invertido USD $550 millones en el departamento.

La agenda internacional del alcalde

Pese a la controversia por la falta de autorización formal para su viaje, la Alcaldía explicó que Alejandro Eder viajó a Washington con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas y promover nuevas oportunidades de negocio.

La gira es liderada junto con la Oficina de Cooperación Internacional y la Secretaría de Desarrollo Económico, con el propósito de consolidar confianza entre inversionistas extranjeros y abrir espacios de desarrollo en Cali.

“Continuamos desarrollando diversas estrategias para atraer más inversiones americanas que generen empleo y oportunidades”, señaló Juan Carlos Castro, director de Invest Pacific.

Sectores con mayor proyección

La inversión de Estados Unidos en Cali se ha concentrado en sectores estratégicos como BPO (Business Process Outsourcing), alimentos y bebidas, farmacéuticos, tecnologías de la información, entretenimiento, automotriz, logística, salud y agropecuario.

Además, hay presencia en actividades como financiero, madera, papel y cartón, equipamiento eléctrico, sistema moda, generación de energía, comercio, turismo, empaques, agroinsumos y sustancias químicas.

Para el gobierno caleño, la diversificación sectorial es una de las principales ventajas que ofrece la inversión extranjera, pues permite dinamizar la economía local y abrir nuevas oportunidades de empleo en distintos frentes.