Alcalde de Cali pide al presidente Petro que priorice la seguridad del país

El alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés, denunció que se está afectando desde el Gobierno Nacional las capacidades estratégicas de la fuerza pública, particularmente la inteligencia.

“Es un resultado de decisiones mal tomadas desde la presidencia de la República”, enfatizó el también presidente de Asocapitales, Alejandro Eder Garcés.

Insistió el mandatario local en la desfinanciación en un 30% el presupuesto de seguridad que equivale a más de un billón de pesos, sin contar que hay otros más de 600 mil millones de pesos de gastos que están congelados.

“El gobierno nacional del presidente tienen que priorizar la seguridad de los colombianos porque en este momento nosotros estamos en una situación donde llevamos ya varias semanas viendo cómo se va descomponiendo la seguridad por todo el país con los ataques en Cali en Junio pasado y hace seis días en el barrio La Base, el derribamiento de un helicóptero en Amalfi, Antioquia, donde fueron asesinados 13 policías y 18 más heridos, sumada otra explosión Florencia, Caquetá y el reciente secuestro de 34 militares en el Guaviare”, expresó el presidente de Asocapitales.

Puntualizó el funcionario que, si no hay inteligencia, no hay reacción porque la inteligencia es lo que le permite a uno saber con anticipación que habrá un ataque terrorista.

“No puede ser que nos metieron dos camiones a Cali con 20 kilos de anfo y ahora quieren decir que eso es culpa de las fuerzas pública, pero si no tienen recursos no es su responsabilidad”, dijo el alcalde caleño.

Terminó reiterando el llamado al presidente Petro para que le devuelva la plata a la seguridad, porque Colombia es un país grande, poderoso, “pero si su fuerza pública no tiene las herramientas para defendernos y para enfrentar este enemigo terrorista, tan rico por economías ilegales, pues entonces la pelea se vuelve muy difícil y los alcaldes quedamos con pocas herramientas para defender a la ciudadanía”.