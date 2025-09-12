Usuarios de la Nueva EPS protestaron y bloquearon vía en Pereira por fallas en atención en salud

Pereira

Más de 200 personas participaron en un plantón convocado por la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS (ASUNEPS) frente a las oficinas de la entidad, ubicadas en la avenida 30 de Agosto con calle 35. Con pancartas y consignas bajo el lema “¡Por la vida!”, los manifestantes hicieron visible la crítica situación que enfrentan los más de 40.000 afiliados de la EPS en Pereira.

Liliana Orozco, presidenta de ASUNEPS, explicó que la crisis se debe a una millonaria deuda que la Nueva EPS mantiene con varias IPS de la región, lo que generó la suspensión de servicios durante 20 días en la clínica San Rafael y la disminución de atenciones en entidades como Idime.

“Estoy cansada, como muchos usuarios de la Nueva EPS, porque ya no podemos más. No tenemos medicamentos ni hospitalización. Estuvimos 20 días sin atención en Santa Padena y nos tocó recorrer clínicas y hospitales que solo nos devolvían a casa. Una señora incluso tuvo que dar a luz en su casa porque no la recibieron en ningún lado. Pagamos por este servicio, pero la gente se sigue muriendo por falta de medicamentos, tratamientos oncológicos y hospitalización adecuada. Esto es lo que vivimos los pacientes de la Nueva EPS todos los días”, agregó Orozco.

Los usuarios aseguran que la situación ha tocado fondo pues no les están entregando medicamentos, pese al cambio de Evedisa a Medisfarma, falta de citas con especialistas y retrasos en tratamientos de personas con enfermedades crónicas. La presidenta de ASUNEPS hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud para que se tomen acciones y no se vulnere el derecho a la salud de los ciudadanos.

“Entonces, ¿por qué no se ponen la mano en el corazón? ¿Por qué no hacen algo? Esto no puede seguir pasando. Que el Gobierno Nacional nos escuche. Que el Ministerio de Salud nos escuche, que hayan dolientes arriba, pero es que no hay. Se pelean allá cómo pagan o no pagan. ¿Pero dónde va la consecuencia? ¿Y dónde va el final de la muerte?“ comentó la presidenta.

El plantón se extendió por varias horas y ocasionó bloqueos en la avenida 30 de agosto, afectando la movilidad y generando retrasos en el Sistema de Transporte Masivo Megabús.

Se espera que en las próximas horas los directivos de la Nueva EPS se pronuncien frente a la protesta y establezcan medidas concretas que permitan superar la crisis que hoy afecta a miles de usuarios en el departamento de Risaralda.