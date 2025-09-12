Caso Álvaro Gómez Hurtado: JEP estudiará la responsabilidad de las FARC tras recurso de la familia

Bogotá

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para La Paz estudiará un nuevo recurso que interpuso la familia de Álvaro Gómez Hurtado, en contra de la Resolución No. 1 del 4 de julio de 2025, en la que se estableció que la Sala de Reconocimiento de Verdad tiene competencia para investigar la presunta responsabilidad de las Farc en el magnicidio del líder conservador.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP reiteró que su decisión sobre la competencia se basó en que, aunque persiste la duda sobre la responsabilidad de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, existen lagunas hipótesis que involucra a la extinta guerrilla, lo cual es suficiente para declarar la competencia en esta etapa inicial e investigar este caso.

Aseguran que la decisión apelada no establece la autoría del magnicidio, sino la competencia de esta sala para investigar el caso del líder conservador, porque recordemos que las extintas Farc asumieron su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.

Desde la JEP han reiterado que asumir la investigación según la competencia que tiene esta justicia no afecta las competencias de la Fiscalía General de la Nación ni de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar otras hipótesis y posibles involucrados en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado que no son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Sala de Reconocimiento de Verdad además acreditó a María Mercedes Gómez Escobar y Enrique Gómez como intervinientes especiales para que puedan participar de forma efectiva en el proceso judicial que desarrolla la JEP.