Uribe cuestionó que JEP asuma caso de Álvaro Gómez Hurtado: “un desafío a la dignidad del pueblo”

Colombia

Por medio de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe mostró su rechazo al anuncio de la Justicia Especial para la Paz de asumir las investigaciones por el magnicidio contra el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

“Llevar a la JEP el magnicidio del Dr Álvaro Gómez Hurtado es un desafío a la dignidad del pueblo colombiano. Que la organización terrorista FARC hubiera acometido la acción sicarial nada dice de sus cómplices o de otros determinadores intelectuales del crimen”, manifestó el exjefe de Estado y ahora jefe natural del Centro Democrático.

Esta colectividad, a propósito, también rechazó la decisión de la JEP, calificándola como “un agravio a su memoria, una ofensa a su familia y un desafío a la dignidad del pueblo colombiano”.

Consideran que “aceptar sin más la versión de las FARC es inaceptable. El reconocimiento de su participación no exonera a otros actores, cómplices o determinadores intelectuales que deben ser investigados a fondo. El magnicidio del Dr. Álvaro Gómez exige que la justicia ordinaria se encargue del caso para garantizar que no haya impunidad. Es claro que la JEP no le dirá a los colombianos: ¿quién dio la orden de matar a Álvaro Gómez Hurtado?”.

En su trino, Uribe también aprovechó para referirse al atentado que sufrió el senador y precandidato Miguel Uribe hace un mes. Pidió “a la justicia que este vil atentado no quede en la impunidad, que sean descubiertos sus autores intelectuales, que esto no se sume a la historia de impunidades en Colombia, a las recientes como el Magnicidio del Dr Álvaro Gómez Hurtado, la cúpula beneficiaria de Odebrecht, la preparación de golpes de estado por el eje guerrillas paramilitares”.