El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado "no fue de mayor complejidad": Lozada

Durante su segunda comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), por los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín, el ahora senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada, entregó nuevos detalles de estos crímenes que habrían sido cometidos por las extintas FARC.

Sobre el asesinato del político conservador, el excomandante de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan) aseguró que "no había una política deliberada de las FARC de hacer seguimiento constante y permanente de estas celebridades, eran más bien circunstancias del momento que presentan la posibilidad de tener esa información. Esa misión no fue de mayor complejidad".

Le puede interesar:

- ¿Qué le impidió al expresidente Santos lograr la paz con el ELN?

- Timochenko desmiente reuniones con desertores del acuerdo en Venezuela

"Nosotros tuvimos la información (de la ubicación del político conservador), a mí se me había llamado a una reunión en el Estado Mayor del Bloque, yo informo, y en esa reunión el camarada Jorge Briceño (conocido como el 'Mono Jojoy'), da la orden y me confirma que yo tengo que venir a Bogotá, dar la instrucción sobre del operativo, y regresar al Guaviare porque debería participar en una reunión con el comandante Marulanda, que se iba a tener por parte de todos los comandantes del bloque oriental", detalló en la diligencia.

Posteriormente, en una acalorada intervención, Mauricio Gómez, hijo del excandidato presidencial, cuestionó la información entregada por el congresista del Partidos Comunes. "Si usted es la persona de las Farc que más conoce del homicidio de mi padre, por qué no sabe quién era la persona con quien fue asesinada. Es increíble. Usted no sabe nada de nada. Se les apareció un día y lo mataron".

Sobre las otras versiones que se manejan del asesinato de Gómez la JEP aclaró que "existen tres hipótesis que maneja la justicia ordinaria. La versión de los excombatientes de las Farc hasta ahora solo se tienen testimonios; por eso, es necesario presentar elementos probatorios para rectificar sus declaraciones en este caso", según expuso el magistrado auxiliar Farid Benavides.

Al respecto, y respondiendo el porqué nunca reconocieron el crimen, Lozada aseguró que "nosotros nunca reivindicamos un atentado personal. Eso iba en contravía de nuestra propia concepción ideológica-política. Tampoco es cierto que celebráramos las operaciones con fiestas. Puedo decir que no hay un solo integrante que pueda decir que hicimos fiestas por hechos de sangre que cometimos, como el caso del doctor Gómez".

Por esta razón, Mauricio Gómez expresó que "no es un secreto para nadie que ante esta hipótesis mi familia ha sido muy escéptica. Muchos quieren creer en esa versión, pero la verdad y la justicia no son un acto de fe. El país espera que den la verdad y no la mentira. Pero una verdad cierta y probada; contundente y categórica. No con cortinas de humo, leyendas, fantasmas, acusaciones gratuitas a muertos que ya no se pueden defender. Todos estos meses la información entregada ha sido casi irrisible. Así no es la verdad que nos va a llevar a la paz".

Finalmente, Gómez señaló que "cuándo el M-19 secuestró a mi padre, Manuel Marulanda Vélez le dijo a mi hermana, en una conversación telefónica, que las FARC no lo tenían y que nunca le habrían hecho daño porque lo respetaban como adversario y contradictor". Además, aseguró, el secretariado de la exguerrilla le envió una misiva al político en 1985 pidiéndole reunirse para hablar sobre diálogos de paz.

Sobre estos hechos puntuales, el senador Lozada dijo desconocer su veracidad. Pero ante la petición de pruebas contundentes, dijo que en el computador del Mono Jojoy, incautado por la Fuerza Pública en el 2010, se encuentra bastante evidencia sobre este caso, y los demás asesinatos en los que la extinta guerrilla, ahora como partido polìtico, reconoció las responsabilidades.