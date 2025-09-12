Bolsonaro condenado: ¿el expresidente irá a prisión?, esto es lo que viene en el caso

A pesar de la condena del Supremo Tribunal Federal, el caso aún no termina pues quedan por definirse recursos de apelación a la decisión contra Bolsonaro y sus 7 colaboradores. / Andre Borges ( EFE )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber tratado de dar un golpe de Estado y aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesar de la decisión, el caso no concluye de inmediato sino que inicia un nuevo capítulo de disputa judicial. En Caracol Radio le contamos qué sigue en el caso para los 8 acusados.

¿Cuándo se comienzan a cumplir las condenas?

Las sentencias comienzan a ejecutarse una vez la condena sea definitiva, es decir, cuando se haya acabado el proceso de recursos disponibles que seguramente presentarán los 8 condenados.

Luego de la condena, la defensa de los acusados tiene un plazo de cinco días para solicitar “mociones de aclaración” para revisar contradicciones o inexactitudes en los votos de los magistrados.

Los ocho acusados comenzarán a cumplir sus penas cuando la Primera Sala concluya la revisión de las apelaciones, algo que debe ocurrir en octubre.

¿Bolsonaro va a la cárcel 27 años?

Aún no es claro. La Ley de Ejecución Penal de Brasil establece que las personas condenadas están sujetas a una “progresión de régimen”, es decir, según la duración de la condena se define:

Régimen cerrado, es decir, detenido en una cárcel.

Régimen semiabierto, es decir, puede trabajar fuera de prisión en el día y volver en la noche.

Régimen abierto, en el que el confinamiento nocturno es casa.

La condena a Bolsonaro es de régimen cerrado, sin embargo, su caso es distinto pues deben revisarse otras situaciones como su estado de salud y esto permitiría que cumpla su pena en la casa. La decisión deberá tomarla el Supremo Tribunal Federal.

¿Los otros condenados pueden cumplir condena en casa?

Sí. Al igual que en el caso Bolsonaro, los otros acusados también podrán argumentar una serie de impedimentos para no ser enviados a cárcel.

En Brasil no existe como tal la prisión domiciliaria, pero los jueces sí pueden ajustar cómo se ejecuta la condena y definir que los condenados cumplan la pena en “régimen abierto”.

El juicio por golpismo podría resultar en penas de más de 40 años de prisión para los 8 acusados. (Foto: Getty / Caracol radio /Cortesia) Ampliar

¿Hasta cuando está inhabilitado Bolsonaro?

Por lo menos hasta el 2033. En Brasil existe una Ley de Antecedentes Limpios que establece que cuando una persona recibe una condena penal resulta inhabilitada por 8 años y luego se suma la condena emitida, es decir: los primeros 8 años dan inhabilidad política hasta 2033 y luego se sumarían los 27 años, resultando en inhabilidad política hasta 2060.

Aun así, el Congreso brasileño ya aprobó una reforma a esta ley para que la inhabilidad política no supere los ocho años y que si el presidente Lula da Silva la promulga, permitiría que el exmandatario esté inhabilitado solo hasta 2033.

¿Qué pasará con los militares que fueron condenados?

Pérdida de grado militar. La decisión de condena que perjudica a personal militar (sin importar si está activo o en reserva) debe ser revisada por el Tribunal Superior Militar, que regularmente emitiría una sanción que elimina el cargo de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados a penas superiores a los dos años.

Con la pérdida de rango, el militar también pierde su salario pero este pago se transfiere a su familia.

¿El expresidente puede buscar una amnistía?

No precisamente. Aunque el exmandatario no la puede “buscar” directamente, sus aliados cercanos sí pueden promover que se le otorgue una amnistía, por ejemplo, en el parlamento y eso buscan sus seguidores.

El senador Flávio Bolsonaro aseguró que van a actuar con todo el bolsonarismo para buscar que el legislativo apruebe un perdón a cientos de personas que fueron condenadas por el asalto a las sedes del poder en Brasilia el 8 de enero de 2023, esta medida beneficiaría al expresidente Bolsonaro.

Golpe electoral previsible

Los brasileños votarán en las elecciones presidenciales de 2026. Mientras Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección, la condena a Bolsonaro acelera la carrera en la derecha para buscar un sucesor.

Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios.

AGUAS CLARAS, BRAZIL - OCTOBER 02: Voters Voters with Brazilian flag during presidential election day on October 2, 2022 in Águas Claras, Distrito Federal, Brazil. After a polarized campaign between Lula and Bolsonaro, the largest Latin American nation votes for president amid an economic crisis. (Photo by Andressa Anholete/Getty Images) / Andressa Anholete Ampliar

¿Es el primer expresidente brasileño condenado?

No. Bolsonaro es el cuarto expresidente de Brasil en ser condenado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985). Previamente, fueron sentenciados por corrupción Fernando Collor, Michel Temer y Lula, que ya presidió el país entre 2003 y 2010.

El líder izquierdista pasó 19 meses en prisión antes de ser liberado en 2019, al obtener la anulación de su condena por un defecto de forma.