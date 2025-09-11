Tribunal supremo de Brasil logra mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante una sesión de interrogatorio en el juicio en su contra. (Foto: Arthur Menescal/Getty Images) / Arthur Menescal

Luego de meses de juicio, revisión de pruebas, presiones externas y confesiones, el Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por planear la ejecución de un golpe de Estado contra Lula da Silva, el cual casi se ejecuta en 2023.

De cinco votos posibles, 3 magistrados ya votaron para condenar al exmandatario y a sus 7 colaboradores.

En Caracol Radio le explicamos la condena y qué viene en el juicio.

¿Por qué condenan a Bolsonaro?

En total, Bolsonaro y sus colaboradores son acusados de cinco cargos:

Golpe de Estado (con una pena de 4 a 12 años de cárcel)

(con una pena de 4 a 12 años de cárcel) Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho (con una pena de 4 a 8 años de cárcel)

(con una pena de 4 a 8 años de cárcel) Organización criminal armada (con una pena de 3 a 8 años de cárcel)

(con una pena de 3 a 8 años de cárcel) Deterioro de patrimonio protegido (con una pena de 1 a 3 años de cárcel)

(con una pena de 1 a 3 años de cárcel) Daño calificado contra patrimonio público (con una pena de 6 meses a 3 años de cárcel)

¿La condena es una decisión definitiva?

No, a pesar de la condena, la defensa del expresidente aún puede apelar la decisión.

¿Cuántos años de cárcel?

Aún no es claro. Aunque el máximo de la condena son 40 años, se espera que luego de que los magistrados terminen de argumentar su votación, se defina los años de prisión que pedirán para los condenados. Esta medida se espera que quede en pausa hasta que se resuelvan las apelaciones.

¿Solo condenan a Bolsonaro?

No, como parte de la trama golpista se incluye a 8 personas en total. Jair Bolsonaro es el principal señalado dado que se considera que es el líder de la “organización criminal armada” con la que buscó permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones. Los otros 7 señalados son:

El teniente coronel Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro.

ex mano derecha de Bolsonaro. El general Walter Braga Netto , ministro de Defensa de Bolsonaro.

, ministro de Defensa de Bolsonaro. El general Augusto Heleno Ribeiro , ministro de seguridad de Bolsonaro.

, ministro de seguridad de Bolsonaro. Anderson Torres, ministro de Justicia de Bolsonaro.

ministro de Justicia de Bolsonaro. El general Paulo Sérgio Nogueira , ministro de Defensa de Bolsonaro en sus últimos meses de gobierno.

, ministro de Defensa de Bolsonaro en sus últimos meses de gobierno. El almirante Almir Garnier Santos , comandante de la Marina.

, comandante de la Marina. El diputado Alexandre Ramagem, jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia en el gobierno Bolsonaro.

Se estima que la condena para cada uno será distinta, de acuerdo al grado de involucramiento en los planes golpistas.

¿Bolsonaro aceptó los cargos?

No específicamente. Durante las jornadas de interrogatorio, Bolsonaro dijo que nunca lideró una organización criminal para desconocer los resultados electorales, sin embargo, reconoció que se conversaron distintos planes o “alternativas” para hacer frente a un resultado electoral negativo, pero que nunca defendió u aprobó “alguna actitud ilegal”.

¿Bolsonaro aún puede participar de las elecciones?

No, incluso si el expresidente resulta absuelto luego de apelar la decisión de condena, Bolsonaro fue condenado en 2023 a 8 años de inhabilidad política por poner en duda (sin pruebas) la efectividad y veracidad del sistema electoral brasileño.

¿Quién coordinó el juicio?

Alexandre de Moraes, el magistrado brasileño a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, es una figura controvertida, hasta en Estados Unidos: Elon Musk lo detesta y la administración Trump lo sanciona.

Durante su paso como secretario de Seguridad del Estado de Sao Paulo, entre 2015 y 2016, fue criticado por la izquierda, que lo acusaba de reprimir los movimientos sociales.

Una parte de la opinión pública, sobre todo la izquierda, ve hoy a Moraes como un defensor infatigable de la democracia brasileña.

Se prevén más presiones extranjeras

El juez que estuvo a cargo del caso, Alexandre de Moraes, ha sido uno de los blancos de Estados Unidos, que califica todo el juicio como una “cacería de brujas”, una persecución política contra el exmandatario.

Como parte de estos argumentos, la Administración Trump anunció durante el juicio una serie de sanciones sobre Moraes, explicando que las sanciones “se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos”.

Con esta decisión se espera que haya nuevas sanciones.