Juicio a Bolsonaro: estos son los ocho acusados de intentar dar un golpe de Estado a Lula da Silva

El juicio por golpismo podría resultar en penas de más de 40 años de prisión para los 8 acusados. (Foto: Getty / Caracol radio /Cortesia)

Junto al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, otros siete hombres, incluidos exministros y altos mandos militares, están acusados de conspirar para tratar de impedir la asunción del presidente Lula en 2023.

A continuación quiénes son los ocho procesados, que conocerán a partir del martes su veredicto en el juicio por presunto golpismo. Todos ellos pueden ser castigados con penas de más de 40 años de cárcel.

El líder

El ultraderechista Jair Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cuando perdió por estrecho margen la reelección frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las presidenciales.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (Foto: Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier Ampliar

Según la fiscalía, el excapitán del ejército de 70 años lideró “una organización criminal armada” para seguir en el poder pese a su derrota electoral.

Bolsonaro habría incluso “ajustado” un decreto que preveía la declaración de un estado de sitio; también habría estado al corriente de un plan para matar a Lula.

En arresto domiciliario en Brasilia, no se espera que el mandatario acuda al supremo durante la votación del fallo.

El ayudante

Ex mano derecha de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid es uno de los acusados y a la vez una fuente clave de la investigación, tras un acuerdo de delación que podría beneficiarlo con una sentencia reducida si es condenado.

El Teniente Coronel Mauro Cid, ex mano derecha del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (Foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images) / EVARISTO SA Ampliar

De acuerdo con la fiscalía, Cid, de 46 años, se dedicó a recopilar supuestas pruebas de fraude en los comicios de 2022. En su teléfono los investigadores hallaron un discurso que el expresidente supuestamente daría una vez consumado el golpe de Estado.

El candidato a vice

El general Walter Braga Netto fue ministro de Defensa y candidato a la vicepresidencia en 2022 con Bolsonaro, con quien comparte su nostalgia declarada por la última dictadura brasileña (1964-1985).

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el general Walter Souza Braga Netto. (Foto: Andressa Anholete/Getty Images) / Andressa Anholete Ampliar

Braga Netto, de 68 años, es acusado de ser uno de los líderes de la trama golpista. Según la investigación, discutió en su casa el plan llamado “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar a Lula y otras autoridades. Está detenido desde diciembre por intentar obstruir las investigaciones.

El general modelo

De instructor de Bolsonaro en la escuela militar a ministro del aparato de seguridad durante el gobierno del ultraderechista, el general Augusto Heleno Ribeiro, de 77 años, tiene una larga trayectoria política y estuvo además al frente de la Misión de la ONU en Haití (Minustah).

El exgeneral brasileño Augusto Heleno Ribeiro Pereira. (Foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images) / EVARISTO SA Ampliar

Según la investigación, fue uno de los arquitectos de los ataques infundados al sistema de votación electrónica para poner en duda la fiabilidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

El ministro del decreto

Anderson Torres, de 49 años, fue ministro de Justicia de Bolsonaro y, posteriormente, responsable de Seguridad del gobierno de Brasilia cuando bolsonaristas asaltaron las sedes de los poderes en 2023 pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia, Anderson Gustavo Torres. (Foto: Andressa Anholete/Getty Images) / Andressa Anholete Ampliar

En su casa, la policía halló un borrador de decreto para revertir el resultado de las elecciones.

El ministro de Defensa

El general Paulo Sérgio Nogueira fue ministro de Defensa en los últimos meses del gobierno Bolsonaro.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y su entonces ministro de Defensa, Paulo Sergio Nogueira. (Foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images) / EVARISTO SA Ampliar

Nogueira, de 67 años, asistió a una reunión en la que Bolsonaro discutió un plan de decretar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense.

El comandante de la Marina

El almirante Almir Garnier Santos fue nombrado comandante de la Marina por Bolsonaro en 2021.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el almirante Almir Garnier Santos, nombrado comandante de la Marina. (Foto: Cortesía) Ampliar

Estuvo presente en dos reuniones a fines de 2022 donde se discutió el supuesto plan golpista. Garnier, de 64 años, apoyó la propuesta de Bolsonaro y dijo que “las tropas de la Marina estarían a disposición del presidente”, según un testimonio del juicio.

El jefe de inteligencia

El diputado Alexandre Ramagem es un expolicía que comandó la agencia brasileña de inteligencia (ABIN) durante el gobierno Bolsonaro.

El expresidente Jair Bolsonaro y el congresista Alexandre Ramagem. (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images) / MAURO PIMENTEL Ampliar

Ramagem, de 53 años, es señalado de orquestar una campaña de desinformación en redes sociales contra opositores de Bolsonaro y el sistema electoral.